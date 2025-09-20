Подмосковные спасатели приняли участие в экологической акции по посадке деревьев

В Московской области прошла экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» в рамках VII федеральной кампании. Основное мероприятие организовали на территории Московского учебно-опытного лесничества в Пушкино.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин рассказал, что сотрудники учреждения традиционно активно участвуют в восстановлении лесов Подмосковья. К акции присоединились не только работники экстренных служб, но и местные жители, представители власти и общественных организаций.

По словам Беловошина, участие в таких мероприятиях стало хорошей традицией для работников «Мособлпожспаса»а. Сотрудники вместе с семьями приходят на экологические мероприятия, чтобы помочь сохранить природу Московской области.

Всего в акции задействовали более 36 гектаров лесных участков, где участники посадили около 18 тысяч молодых хвойных деревьев — сосен и елей.