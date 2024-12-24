Подмосковные спасатели предупредили о снижении прочности льда на водоемах на 25%

Работники «Мособлпожспаса» предупреждают, что из-за перепадов температур прочность льда на водоемах снизилась на 25%. Спасатели призывают жителей и гостей Подмосковья соблюдать правила безопасности на водных объектах, чтобы не попасть в беду.

Заместитель начальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин отметил, что толщина ледового панциря неоднородна, и любители активного отдыха рискуют провалиться в воду.

«В такую погоду кататься на коньках или бурить лунки для зимней рыбалки смертельно опасно. После обильного снегопада лед еще и припорошило снегом, который замаскировал полыньи и глубокие трещины», — заключил Щетинин.

Спасатели также обращают внимание, что очень опасно скатываться на лед водоемов с обрывистых берегов на тюбингах, санках или лыжах. Даже заранее увидев впереди промоину, на огромной скорости человек не успеет затормозить. В случае ЧП необходимо звонить по номеру 112.