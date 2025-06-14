Подмосковные спасатели предостерегли от купания в непогоду

Во время сильного ветра на воде поднимаются волны. Они могут накрыть человека, унести его от берега или ударить о дно или подводные камни. К тому же, в плохую погоду резко снижается температура воды и воздуха, из-за чего легко переохладиться или получить судороги.

«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили, что даже небольшой дождь значительно снижает видимость, из-за чего сложно оценить расстояние до берега или заметить опасные предметы в воде. При грозе существует угроза удара молнии, особенно если человек находится в открытом водоеме», — отметил Щетинин.

Спасатели советуют сразу выходить из воды при первых признаках непогоды — особенно если начинается гроза или усиливается ветер. Это главное правило безопасности. Также они напомнили: ни в коем случае нельзя прятаться от грозы под деревьями или навесами — лучше найти укрытие в машине или здании.

Щетинин отметил, что на официальных пляжах всегда дежурят спасатели — они следят за безопасностью и быстро реагируют на опасные ситуации. Он подчеркнул, что перед купанием нужно обязательно смотреть прогноз погоды.