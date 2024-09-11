Подмосковные спасатели предостерегли дачников от сжигания сухой травы на участках

Работники дежурного караула 241-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» провели профилактическую беседу по пожарной безопасности с жителями села Кудиново Богородского округа. Дачникам напомнили, что сжигание сухой травы может привести к пожарам.

Начальник части Юрий Беляев сообщил, что в зоне ответственности находится много частных домов, и жители, а также дачники, активно готовятся к зиме: убирают сухую листву, собирают и сушат ботву картофеля, обрезают деревья.

Он отметил, что во время выездов сотрудники посещают дачные участки, раздают листовки и объясняют жителям необходимость соблюдения правил пожарной безопасности, напоминая о недопустимости разведения открытого огня и пала травы.

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