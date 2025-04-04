Подмосковные спасатели потушили 7 палов сухой травы за сутки

За сутки пожарные из нескольких частей Подмосковья выезжали тушить палы травы в Чехове и Лотошине. Всего они ликвидировали семь возгораний.

«Первый сигнал в единую службу экстренных вызовов „Система-112“ поступил от жителей села Талалихино. На место пожара был направлен дежурный караул 274-й пожарно-спасательной части. В течение десяти минут огнеборцы потушили 200-метровый пал, не допустив дальнейшего распространения возгорания», — сообщил заместитель начальника территориального управления № 14 Дмитрий Чебочкин.

Он уточнил, что один из вызовов поступил из деревни Беляево — местные жители сообщили о возгорании. На место выехали сотрудники поста 311-й части и быстро справились с огнем, который распространился на 350 метров. Позже их вызвали в район Чехов-8, где загорелась трава на территории детского сада.

Начальник ПСЧ-205 Дмитрий Королев добавил, что также поступили вызовы из деревень Афанасово, Пешки и села Микулино. По его словам, пожарные прибыли быстро и потушили огонь до того, как он успел распространиться. Общая площадь возгораний составила более 800 квадратных метров.

Он напомнил, что важно соблюдать правила пожарной безопасности: убирать участки от сухой травы и мусора, не позволять детям играть со спичками и быть осторожными с огнем. Также спасатель попросил не жечь мусор и не поджигать сухую растительность.