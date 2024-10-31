Подмосковные спасатели потушили 3 тренировочных пожара за сутки

Работники «Мособлпожспаса» приняли участие в трех пожарно-тактических учениях по тушению условного пожара. Тренировочные мероприятия прошли в Дмитровском, Наро-Фоминском и Щелковском округах.

Заместитель начальника ПСЧ-272 Андрей Алешкин пояснил, что по сценарию учений в подвале Дмитровского техникума произошло возгорание, которое стремительно распространялось, создавая угрозу для людей в здании.

«Огнеборцы быстро организовали штаб, провели разведку, эвакуировали пострадавших и оказали помощь условно пострадавшему газодымозащитнику, который запутался в проволоке», — отметил он.

Пожар потушили в нормативные сроки, и все задачи выполнили полностью. В тот же день, как отметил заместитель начальника территориального управления № 2 Егор Ефимов, еще один условный пожар произошел на автозаправочной станции в Наро-Фоминске. На место прибыли работники ПСЧ-278, организовали разведку, эвакуировали людей и подали два пенных ствола для тушения, успешно ликвидировав возгорание.

По словам начальника ПСЧ-277 Сергея Примерова, третье учение прошло в детском саду № 11 «Звездочка» в Щелкове, где по сценарию учений из-за короткого замыкания возникло возгорание. Сработала пожарная сигнализация, и прибывшие пожарные оперативно развернули рукавную линию и ликвидировали условное возгорание.