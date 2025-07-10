Подмосковные спасатели помогли убрать поваленные из-за сильного ветра деревья

Сотрудники «Мособлпожспас» устранили последствия непогоды в Красногорске и Солнечногорске. Из-за сильного ветра 9 июля там упали деревья.

Жители сообщили о поваленных деревьях в единую службу экстренных вызовов, рассказал замначальника части Сергей Яшин. Некоторые из них упали рядом со школой, перекрыли дороги или повредили автомобили.

«С раннего утра специалисты начали работы по устранению последствий непогоды. Первым вызовом стало дерево, рухнувшее прямо на припаркованные автомобили и заблокировавшее проезд. Силами сотрудников госучреждения препятствие было быстро устранено с помощью распила дерева бензопилой и далее убрано с автомобилей и проезжей части. Однако на этом все не закончилось», — рассказал он.

Позже специалисты помогли расчистить дорогу, устранить завалы рядом со школой и снять поваленное дерево с крыши дома.

«Также совместно с коммунальными службами был ликвидирован и инцидент с упавшим столбом освещения. Все деревья были безопасно распилены и убраны. К счастью, обошлось без пострадавших», — заключил Сергей Яшин.