Подмосковные спасатели помогли организовать соревнования «Крещенские забеги»

Работники «Мособлпожспаса» помогли организовать соревнования среди юношей и девушек «Крещенские забеги». В первенстве по пожарно-спасательному спорту приняли участие команды из Московской, Ярославской и Тверской областей.

Молодые люди соревновались в подъеме по штурмовой лестнице в окно второго и третьего этажей, а также в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями. Уровень мастерства спортсменов оценивали работники учебного центра и территориальных управлений противопожарно-спасательной службы.

По итогам соревнований на первом месте команда Московской области, на втором — представители Ярославской области, на третьем — спортсмены из Тверской области.