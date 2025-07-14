Подмосковные спасатели помогли девочке снять застрявшее на пальце кольцо

Работники 227-й части «Мособлпожспаса» пришли на помощь 10-летней жительнице Красногорска. Девочка решила примерить мамины кольца, но одно из них не смогла снять — украшение крепко застряло на пальце юной модницы.
Родители не сумели справиться с проблемой самостоятельно и обратились за помощью по телефону 112.
Когда специалисты приехали, девочка очень запереживала. Спасатели осмотрели, обезопасили ребенка и приступили к работе. Специальным инструментом они перекусили кольцо и освободили маленький пальчик.
Как уточнили в пресс-службе организации, травм девочка не получила.
Сообщница Эпштейна заявила о готовности выступить перед конгрессом США
Здание художественного музея в Таганроге отреставрирует компания из Балашихи
Гособвинение запросило для Бориса Акунина 18 лет лишения свободы
Жилой комплекс для работников складов Ozon открыли в Солнечногорске
Профилактический рейд по местам отдыха у водоемов прошел в Черноголовке
Открытый мастер-класс с участниками СВО прошел в Лыткарине
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте