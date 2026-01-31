Подмосковные спасатели подвели итоги года на совещании в Коломне

пресс-служба администрации г. о. Коломна

Фото: пресс-служба администрации г. о. Коломна

В Московской области состоялось итоговое совещание спасателей за минувший год. Встречу провели в Коломне, в конькобежном центре.

На встречу прибыли руководитель Главного управления гражданской защиты Подмосковья Сергей Самолевский, начальник ГУ МЧС России по области Алексей Павлов и руководитель «Мособлпожспаса» Мянсур Якубов. Участников приветствовал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

«Мы постоянно работаем с профильными службами, чтобы повышать готовность к любым ситуациям. Уже приняли решение построить три новых пожарных депо: в Озерах, поселке Радужный и селе Амерево. Первое из них, в Радужном, откроем уже в 2028 году», — сказал Гречищев.

По итогам года территориальное управление № 11 в Коломне заняло пятое место среди подразделений областной противопожарно-спасательной службы. Пожарно-спасательная часть № 316 стала третьей в номинации «Лучшая пожарно-спасательная часть». Часть № 229 заняла третье место в категории специальных частей.

Кроме того, сборная коломенского управления победила в смотре-конкурсе «Лучшее отделение на пожарной автоцистерне» среди подразделений службы.