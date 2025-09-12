Подмосковные спасатели отработали навыки профподготовки в теплодымокамере

Работники «Мособлпожспаса» отработали навыки профессиональном подготовки в теплодымокамере. Учения прошли в Кашире, Серебряных Прудах, Серпухове и Ступине.

Первый замначальника теруправления № 13 Александр Голяк отметил, что цель таких тренировок — развить психологическую стойкость и мышечную память для работы в экстремальных условиях. На регулярных занятиях пожарных учат действовать быстро и слаженно. Это неотъемлемая часть их служебной деятельности.

Спасатели прошли инструктаж, надели противогазы и приступили к практике.

«В условиях непригодной для дыхания среды специалисты обнаружили и спасли условно пострадавших. Также огнеборцы смогли отключить электроэнергию, найти и ликвидировать очаг возгорания», — добавил Голяк.

Поставленные на занятии задачи были выполнены. Личный состав подтвердил готовность к аварийно-спасательным работам любой сложности.