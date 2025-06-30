Подмосковные спасатели освободили застрявшую в очистном сооружении лису

Жители Солнечногорска услышали жалобный скулеж со стороны озера Сенеж и заподозрили, что там попал в беду зверь. Они оперативно позвонили по номеру 112. Прибыв на место, сотрудники «Мособлпожспаса» достали из очистного сооружения лису, сообщили в пресс-службе организации.

Животное сидело внутри бетонной камеры, заполненной водой. Как рассказали спасатели, зверь был испуган и отчаянно пытался найти выход, но скользкие стены и глубина не позволяли обессилевшему пленнику выбраться.

Работники «Мособлпожспаса» использовали специальное приспособление и освободили пострадавшее животное. Только тогда они поняли, что это была рыжая плутовка.

Смыв с нее грязь и отогрев, лису передали ветеринарам.