Подмосковные спасатели освободили застрявшую в очистном сооружении лису

Жители Солнечногорска услышали жалобный скулеж со стороны озера Сенеж и заподозрили, что там попал в беду зверь. Они оперативно позвонили по номеру 112. Прибыв на место, сотрудники «Мособлпожспаса» достали из очистного сооружения лису, сообщили в пресс-службе организации.
Животное сидело внутри бетонной камеры, заполненной водой. Как рассказали спасатели, зверь был испуган и отчаянно пытался найти выход, но скользкие стены и глубина не позволяли обессилевшему пленнику выбраться.
Работники «Мособлпожспаса» использовали специальное приспособление и освободили пострадавшее животное. Только тогда они поняли, что это была рыжая плутовка.
Смыв с нее грязь и отогрев, лису передали ветеринарам.
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