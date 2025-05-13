Подмосковные спасатели обезвредили еще 8 боеприпасов времен ВОВ

Специалисты «Мособлпожспаса» в понедельник, 13 мая, ликвидировали восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Опасные объекты обнаружили возле деревень Маклаково и Новоселки в Можайском округе.
Боеприпасы нашли местные жители. Специалисты, прибывшие на место, выяснили, что речь идет о семи 50-миллиметровых минометных минах и одном артиллерийском снаряде калибром 122 миллиметра.
Спасатели поместили боеприпасы в специальный контейнер, переместили их в безопасное место, а затем обезвредили с соответствии с правилами.
Сотрудники поисково-спасательного поста 308-й части осуществляли взаимодействие взрывотехников и сотрудников экстренных служб.
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