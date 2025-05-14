Подмосковные спасатели обезвредили еще 6 боеприпасов времен ВОВ

Специалисты группы проведения взрывотехнических работ «Мособлпожспаса» во вторник, 13 мая, обезвредили шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Снаряды нашли в деревне Владычино в Волоколамском муниципальном округе.
Объекты были обнаружены случайно во время рытья траншеи. В экстренные службы обратились очевидцы.
«Прибыв на место вызова, специалисты идентифицировали снаряды как 81-миллиметровые минометные мины времен Великой Отечественной войны. Взрывотехники поместили боеприпасы в специальный контейнер, после чего отвезли их на полигон, где обезвредили с соблюдением техники безопасности», — рассказала заместитель начальника 203-й пожарно-спасательной части Ирина Месилова.
По ее словам, сотрудники «Мособлпожспаса» также обеспечили взаимодействие взрывотехников и представителей экстренных служб Волоколамского округа.
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