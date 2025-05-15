Подмосковные спасатели обеспечили работу санитарного вертолета в Ногинске

Пациента Ногинской больницы на машине скорой помощи привезли на вертолетную площадку около 18:30. Спасатели проконтролировали безопасную посадку санитарного летательного аппарата бригады Территориального центра медицины катастроф Московской области.

«После чего специалисты помогли медикам транспортировать мужчину из автомобиля в вертолет, который доставил его в Одинцовскую областную больницу», — рассказал начальник территориального управления № 6 «Мособлпожспаса» Александр Кваш.