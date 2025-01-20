Подмосковные спасатели обеспечили безопасность крещенских купаний

Работники подмосковной противопожарно-спасательной службы обеспечили безопасность в ходе крещенских купаний. Они взяли на контроль 118 оборудованных мест.

Спасатели помогли подготовить площадки для купаний и обеспечить безопасность в Крещенскую ночь.

Как отметил заместитель начальника управления по организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ Владимир Галяс, специалисты заранее проверили купели и несли дежурство во время самого обряда.

Температура воды этой зимой не превышали пяти градусов тепла. Для неподготовленного человека окунуться в прорубь — большой стресс, поэтому обряд всегда связан с риском для жизни и здоровья, объяснил Владимир Галяс.

«Спасатели дежурили у купелей, помогая пожилым людям, женщинам и детям аккуратно спуститься в купель и беспрепятственно выйти из нее. Они также были готовы в случае необходимости оказать гражданам первую помощь. Для немедленного реагирования на возможные происшествия на воде у специалистов ГКУ МО „Мособлпожспас“ было необходимое оборудование и снаряжение», — заключил он.

Крещение прошло без несчастных случаев и серьезных инцидентов. Все желающие смогли переодеться в отапливаемых раздевалках и окунуть по православной традиции.