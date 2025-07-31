Подмосковные спасатели напомнили жителям правила поведения при пожаре

Сотрудники «Мособлпожспас» провели профилактические беседы с жителями в Ступине, Серпухове, Кашире и Серебряных Прудах. Им напомнили о правилах пожарной безопасности.

По словам первого заместителя начальника теруправления Александра Голяка, специалисты дали жителям советы о том, как действовать при пожаре, чтобы избежать несчастных случаев.

«Работники противопожарно-спасательной службы рассказали жителям, что пожары часто возникают из-за неправильного использования электроприборов и газового оборудования, а также из-за проблем с электропроводкой. Огнеборцы объяснили, что при пожаре нужно сразу же звонить в „112“, а также сообщить точный адрес и место возгорания». — сказал он.

Если пожар только начался, то его можно попытаться потушить самостоятельно. Для этого можно использовать огнетушитель, плотную ткань и землю. При этом водой не следует тушить электроприборы и проводку, а также масло и бензин.

Если потушить огонь не удалось, следует покинуть помещение и закрыть за собой все двери, чтобы замедлить распространение пламени. По возможности нужно предупредить об опасности соседей.

«Перед открытием любой двери следует потрогать ее тыльной стороной ладони: если она горячая — выход заблокирован огнем, ищите другой путь. Пользоваться необходимо только лестницами, никогда не пытайтесь покинуть горящее здание на лифте. При сильном задымлении передвигаться нужно пригнувшись к полу или ползком — там меньше дыма и температура ниже, дышите через влажную ткань», — добавил спасатель.

При пожаре не следует прятаться в шкафах и под кроватями.

Также специалиста порекомендовали заранее продумать пути эвакуации при ЧП и обсудить их сс семьей.