Подмосковные спасатели напомнили жителям правила использования обогоревателей

Сотрудники территориального управления № 13 «Мособлпожспаса» 17 и 18 января провели профилактические рейды в четырех округах. Жителям напомнили ключевые правила безопасности, в том числе на воде, в зимнее время.

Рейды прошли в Серпухове, Ступине, Кашире и Серебряных Прудах.

Первый заместитель начальника территориального управления № 13 Александр Голяк отметил, что спасатели рассказали местным жителям о последовательности действий при чрезвычайных ситуациях.

«Работники противопожарно-спасательной службы рекомендовали гражданам не пользоваться самодельными электрообогревательными приборами, не перегружать электросеть и следить за состоянием электропроводки. Особенно важно не оставлять заряжаться на ночь телефоны и другие гаджеты, не использовать газовые плиты для обогрева помещений и установить в жилых комнатах автономные дымовые извещатели», — уточнил Александр Голяк.

Дрова в печи не стоит разжигать легковоспламеняющимися жидкостями. Кроме того, следует объяснить детям, что игры с огнем опасны. Также важно закрывать створки печей.

«Кроме того, нельзя забывать о том, что категорически запрещено применять пиротехнику в закрытых помещениях и квартирах и тем более доверять ее детям. Специалисты подчеркнули, что для дома стоит приобрести средства пожаротушения, а каждый член семьи должен знать план действий на случай пожара», — уточнил спасатель.

Также, по словам Александра Голяка, без крайней необходимости не стоит выходить на лед водоемов.

Жителям раздали профилактические памятки и призвали строго соблюдать правила.