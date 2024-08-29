Подмосковные спасатели напомнили жителям правила безопасности у водоемов

Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

Сотрудники «Мособлпожспас» провели рейд на стихийных пляжах реки Пехорка в Балашихе. Они напомнили жителям о правилах безопасности и раздали им листовки с полезной информацией.

Как рассказал заместитель начальника теруправления № 6 Дмитрий Шляхтенков, спасатели и волонтеры проверили наличие предупреждающих аншлагов на пляжах, раздали жителям листовки и провели профилактические беседы.

Работники службы рассказали отдыхающим о важности быть внимательным и осторожным у водоемов, напомнили о возможных опасностях и порекомендовали купаться только в специально оборудованных местах.

«Сотрудники госучреждения добавили, что пловцам также необходимо следить за температурой воды, чтобы не получить переохлаждение организма, судороги, обострение хронических болезней, проблемы с сердечно-сосудистой системой и холодовой шок», — заключил Дмитрий Шляхтенков.

Отдыхающим также посоветовали не употреблять спиртное, ограничить время нахождения в воде и не оставлять детей без присмотра.

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