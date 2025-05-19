Подмосковные спасатели напомнили жителям о правилах пожарной безопасности

Сотрудники «Мособлпожспаса» провели профилактические рейды в Ступине, Серпухове, Кашире и Серебряных Прудах. Они напомнили жителям о правилах пожарной безопасности.

Сотрудники территориального управления № 13 напомнили жителям о действиях в чрезвычайных ситуациях, а также при обнаружении пожара или запаха дыма.

По словам первого замначальника Александра Голяка, специалисты посоветовали хранить спички и зажигалки в недоступных для детей местах, а также не топить печи горючими жидкостями и не жечь сухую траву.

«Также участники профилактических рейдов рекомендовали следить за неисправностью электропроводки, не включать в одну электросеть несколько мощных приборов и не использовать поврежденные розетки или электроприборы. Для закрепления полученных знаний специалисты раздали гражданам профилактические памятки», — заключил он.