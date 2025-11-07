Подмосковные спасатели напомнили водителям о необходимости сменить резину

В последний месяц осени температура воздуха в Подмосковье будет постепенно снижаться. В связи со скорыми заморозками сотрудники «Мособлпожспаса» посоветовали водителям заранее позаботиться о смене резины на зимнюю.

Спасатели порекомендовали не дожидаться первого снега, а подготовить машину к сложным дорожным условиям уже сейчас.

Начальник территориального управления № 9 Сергей Жукин напомнил, что от использования сезонных шин зависит безопасность водителей, пассажиров и пешеходов. По его словам, летняя резина не подходит для подмосковной зимы.

«При низких температурах покрышки „дубеют“ и не могут обеспечить надежное сцепление, что значительно увеличивает вероятность заносов, опрокидывания транспортного средства и выезда за пределы проезжей части», — пояснил сотрудник «Мособлпожспаса».

Он также посоветовал провести техническое обслуживание автомобиля, сделав акцент на работу тормозной системы, аккумулятора и стеклоочистителей. Кроме того, важно проверить давление в зимних покрышках.

«Специалисты советуют не забывать и о правильном хранении снятых летних шин: их следует очистить, пометить положение на автомобиле и убрать в прохладное сухое место. Важно понимать, что всесезонные шины далеко не всегда являются полноценной заменой зимним, особенно в сильные морозы и на обледенелых дорогах», — добавил Сергей Жукин.

Он подчеркнул, что смена резины — это обязанность ответственного водителя, а не рекомендация.