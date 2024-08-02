Подмосковные спасатели напомнили рыбакам правила безопасности на воде

По словам заместителя начальника теруправления Дмитрия Чебочкина, во время профилактических рейдов на водоемах специалисты рассказали любителям активного отдыха о правилах безопасной рыбалки. Соблюдение простых рекомендаций позволит сделать так, чтобы приятный досуг обошелся без травм и трагедий.

«Спасатели объяснили рыболовам, что открытые водоемы являются местом повышенного риска, особенно в штормовую погоду. Работники подразделений посоветовали гражданам перед началом рыбалки сразу осмотреть берег: на крутом откосе следует остерегаться обвала края, а на глинистом — скользкой почвы, так как можно упасть в воду», — подчеркнул Чебочкин.

Спасатели порекомендовали отменить запланированную рыбалку, если собирается гроза или подводит самочувствие.

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