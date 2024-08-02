Подмосковные спасатели напомнили рыбакам правила безопасности на воде

Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

Работники «Мособлпожспаса» напомнили рыбакам основные правила поведения на воде. Профилактические мероприятия провели в Серпухове, Ступине и Чехове.

По словам заместителя начальника теруправления Дмитрия Чебочкина, во время профилактических рейдов на водоемах специалисты рассказали любителям активного отдыха о правилах безопасной рыбалки. Соблюдение простых рекомендаций позволит сделать так, чтобы приятный досуг обошелся без травм и трагедий.

«Спасатели объяснили рыболовам, что открытые водоемы являются местом повышенного риска, особенно в штормовую погоду. Работники подразделений посоветовали гражданам перед началом рыбалки сразу осмотреть берег: на крутом откосе следует остерегаться обвала края, а на глинистом — скользкой почвы, так как можно упасть в воду», — подчеркнул Чебочкин.

Спасатели порекомендовали отменить запланированную рыбалку, если собирается гроза или подводит самочувствие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Вышел первым и обнял Путина. Кто такой Вадим Красиков, вернувшийся после обмена?

Дегустации и мастер-классы. Чем порадует гостей «Сырный фестиваль» в Истре

Льготы, сбыт продукции и поддержка фермеров. Воробьев поднял важные темы на «Сырном фестивале» в Истре

Истребители за 15 миллионов. Вера в супероружие и короткая память ведут Украину к краху

Чтобы быть ширмой, много ума не требуется. О Камале Харрис и ее reels-politik

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте