Подмосковные спасатели напомнили правила выбора огнетушителей

С наступлением холодов жители все чаще включают обогреватели в домах и офисах. Это увеличивает риск пожаров. В таких условиях исправный огнетушитель под рукой может помочь быстро справиться с возгоранием и сохранить жизнь и имущество.

Как сообщил заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин, огнетушитель относится к первичным средствам пожаротушения и предназначен для ликвидации небольшого очага огня на начальной стадии. При серьезном пожаре необходимо сразу покинуть помещение и вызвать экстренные службы по номеру 112.

«При выборе огнетушителя, нужно определиться, где он будет стоять и для тушения чего будет применяться. Для квартиры или офиса с техникой лучше подойдет углекислотный. Он отлично справляется с возгоранием электропроводки и оргтехники, не повреждая их, но требует осторожности: раструб сильно охлаждается, а пары небезопасны в маленьких помещениях. Воздушно-эмульсионный — один из самых безопасных, не вредит имуществу и технике», — рассказал Сорокин.

Он подчеркнул, что для гаража, дачи или автомобиля подойдет порошковый огнетушитель — он универсальный и не боится низких температур. Его можно применять для тушения электроприборов, жидкостей и газов, однако он создает плотное облако порошка, загрязняет поверхности и ухудшает видимость.

Для возгораний твердых материалов, а также горючих жидкостей используют воздушно-пенные огнетушители, но ими нельзя тушить электроприборы под напряжением. Водные огнетушители считаются экологичными и эффективными против твердых материалов, однако они не подходят для электропроводки и легковоспламеняющихся жидкостей. Хладоновые огнетушители применяются для защиты ценных предметов, например, техники или архивов.