Подмосковные спасатели напомнили правила пожарной безопасности в гаражах

Сотрудники «Мособлпожспаса» в минувший вторник провели профилактические беседы с жителями Подмосковья. Они напомнили правила пожарной безопасности в хозяйственных постройках и гаражах.

Специалисты 207-й, 271-й, 280-й, 330-й и 332-й частей провели работу в Серпухове, Ступине и Серебряных Прудах.

Первый заместитель начальника территориального управления № 13 Александр Голяк обратил внимание на то, что чаще всего в морозы пожары в гаражах и бытовках возникают из-за включения отопительных приборов. Он также отметил, что зачастую такие строения размешают вблизи домов, что создает опасность распространения огня.

Именно поэтому особенно важно, чтобы под рукой были средства пожаротушения.

«Огнеборцы предупредили население о том, что не стоит пользоваться самодельными нагревательными элементами, допускать их перегрева и оставлять детей без присмотра в этих помещениях. Спасатели добавили, что граждане должны использовать электрические приборы заводского изготовления, обеспечивать свободу циркуляции воздуха вокруг нагревателя, а также находиться на безопасном расстоянии от мебели и легковоспламеняющихся веществ», — уточнил Александр Голяк.

За работой электроприборов следует тщательно следить, а также не допускать перекрытия отверстий, через которые поступает воздух.

Жителям также напомнили номера экстренных служб и раздали памятки.