Подмосковные спасатели напомнили правила поведения при электротравме

Электричество прочно вошло в нашу жизнь, но при неправильном обращении оно может быть крайне опасным. Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают о важности соблюдения правил электробезопасности и советуют передавать эти знания близким.

Заместитель начальника госучреждения Сергей Щетинин отметил, что электротравму можно получить как от бытовых розеток, так и от оборванных проводов ЛЭП или удара молнии. Степень травмы зависит от силы тока, времени контакта, площади поражения и состояния здоровья человека.

При обнаружении оборванных проводов не следует подходить к ним ближе восьми метров, чтобы избежать зоны напряжения. При подозрении на электротравму помощь должна быть быстрой и осторожной. Необходимо отодвинуть источник тока от пострадавшего с помощью деревянного, стеклянного или пластикового предмета, избегая металлических и проводящих материалов.

«Работники противопожарно-спасательной службы напомнили, что нельзя использовать электроприборы в помещениях с повышенной влажностью, самостоятельно чинить или разбирать сломанную электротехнику, разрешать детям баловаться с электричеством и подключать к одной розетке несколько мощных электроприборов», — добавил Щетинин.

Специалисты подчеркивают, что запрещено оказывать помощь, если пострадавший все еще находится под действием тока, прикасаться к ожогам, металлическим предметам или частям тела, пока человек под напряжением. В случае экстренной ситуации следует звонить по номеру 112.