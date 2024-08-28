Подмосковные спасатели напомнили правила пользования катамараном

Катамараны — популярное средство для отдыха на воде, позволяющее насладиться природой и свежим воздухом. Однако, как напомнил заместитель начальника 250-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас» Владимир Шеварихин, безопасность всегда должна оставаться приоритетом, чтобы избежать инцидентов.

«Работники противопожарно-спасательной службы рассказали, что перед началом путешествия по водной глади стоит выполнить некоторые действия: договориться со своими попутчиками о маршруте и скорости движения, убедиться в полной целостности корпуса и исправности рабочих механизмов», — заключил Шеварихин.

Спасатели отмечают, что перед катанием необходимо надеть спасательный жилет и садиться в катамаран по одному, чтобы не нарушить его равновесие. Катамараны оснащены педальным приводом, из-за чего их иногда называют «водными велосипедами». Однако это не повод крутить педали на максимальной скорости и игнорировать других отдыхающих.

На плавсредстве категорически запрещено употреблять алкоголь и совершать резкие маневры. Помимо этого, спасатели не рекомендуют пересаживаться во время движения, кататься в вечернее или ночное время, а также разрешать детям до 16 лет управлять катамараном без взрослых.

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