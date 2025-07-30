Подмосковные спасатели напомнили правила оказания помощи при солнечном ударе

В Подмосковье наступил настоящий летний зной. Спасатели призвали граждан внимательно относиться к своему самочувствию на жаре, ведь в такую погоду легко получить солнечный удар.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин рассказал, что первые его признаки легко пропустить, а последствия могут оказаться тяжелыми. Например, не исключены проблемы с центральной нервной системой или другими жизненно важными органами.

В ведомстве отмечают, что солнечный удар, в отличие от теплового, поражает головной мозг. Из-за перегрева начинают хуже работать сосуды, происходит кислородное голодание.

Первые признаки солнечного удара — сонливость или возбуждение, покраснение лица, головокружение, головная боль и нарастающая слабость.

Если их не заметить, то в дальнейшем могут последовать тошнота, рвота, нарушение сознания. Также возможны обмороки, судороги и повышение температуры.

Чтобы такого не случилось, важно соблюдать главные правила нахождения на солнце:

носить головной убор из натуральных тканей;

ограничить время пребывания на улице — с 12:00 до 16:00 лучше оставаться дома;

пить достаточное количество воды;

не переедать и употреблять в основном легкую пищу;

избегать интенсивных физических нагрузок на открытом солнце.

Как оказать первую помощь?

Важно перенести пострадавшего в тень или прохладное помещение. Спасатели рекомендуют уложить человека, умыть его, освободить от тесной одежды и обтереть влажной тканью.

К местам магистральных сосудов — на шею, подмышки, паховые области следует приложить прохладные ( не ледяные ) компрессы, а также дать пострадавшему выпить воды. Специалисты предупреждают, что класть лед к голове опасно: это может вызвать спазм сосудов и ухудшить состояние.

При рвоте важно перевернуть человека на бок, а при потере сознания дать понюхать нашатырь.

Если состояние пострадавшего не улучшилось, или он потерял сознание, в «Мособлпожспасе» призвали немедленно звонить в скорую по единому номеру 112.