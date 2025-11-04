Подмосковные спасатели напомнили правила эксплуатации электроприборов

Нарушение правил эксплуатации электроприборов и электропроводки остается одной из основных причин возникновения пожаров в жилых домах. Подмосковные спасатели напомнили, как правильно пользоваться техникой, чтобы избежать трагедий.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин сообщил, что из-за повреждения проводов, неисправности приборов или перегрузки сети, может возникнуть короткое замыкание. Большую опасность представляют старые розетки, поврежденные шнуры и одновременное включение нескольких мощных электроприборов.

Для предотвращения опасных ситуаций граждан призывают проверять состояние электропроводки, менять автоматические выключатели и не устанавливать вместо них «жучки». Важно не перезагружать электросеть во время использования нескольких мощных приборов, а также не подключать их к удлинителям.

Также Сорокин напомнил правила пользования техникой в ванных комнатах.

«Ни в коем случае нельзя принимать ванну с подключенными к сети гаджетами, класть фен или другие приборы вблизи воды, а также касаться мокрыми руками включенных в розетку устройств. При появлении легкого электрического разряда при касании к крану или трубам необходимо срочно обратиться к квалифицированному электрику. Розетки в ванной должны быть влагозащищенными и устанавливаться вдали от источников воды», — сказал он.

Жителям квартир и домов напоминают, что при признаках неисправности проводки (налета гари, оплавленных участков, потрескивания) следует немедленно отключить электроприборы и вызвать специалиста. В экстренных случаях необходимо звонить по номеру «112».