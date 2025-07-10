Подмосковные спасатели напомнили правила безопасности во время отдыха у воды

Сотрудники 217-й части «Мособлпожспаса» 10 июля провели профилактические беседы с отдыхающими на водоемах в Егорьевске. Основное внимание уделили безопасности детей и подростков.

Особый акцент специалисты сделали на недопустимости купания детей без присмотра взрослых, опасности отдыха на необорудованных пляжах, а также необходимости принимать во внимание буйки и ограждения.

«Также участники профилактического рейда рекомендовали отдыхающим не плавать в незнакомых местах, под мостами и у плотин, не „топить в шутку“ других пловцов и не прыгать в воду с природных возвышенностей», — подчеркнул заместитель начальника части Валерий Прасолов.

Отдыхающим раздали памятки с правилами поведения на воде и контактами экстренных служб.