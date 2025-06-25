Подмосковные спасатели напомнили правила безопасности во время летнего купания

Работники «Мособлпожспаса» регулярно проводят профилактические рейды на водоемах в Подмосковье. Их цель — предотвратить несчастные случаи во время отдыха у воды. Такие проверки важны, потому что даже хороший пловец может попасть в беду, если не соблюдать правила безопасности.

Заместитель начальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин напомнил, что купаться нужно только в специально оборудованных местах и соблюдать все меры предосторожности. Особенно опасно плавать в холодной воде — можно быстро переохладиться или получить судороги.

«Специалисты объяснили гражданам, что на диких пляжах не дежурят спасатели, нет специальных знаков, ограничений и медпункта, но есть множество опасностей, которые поджидают пловца в воде. Отдыхающий может удариться об посторонний предмет при нырянии в незнакомый водоем или же запутаться конечностями в мусоре, который лежит на дне водного объекта.», — отметил Щетинин.

Спасатели также просят не подплывать близко к лодкам и катерам, не нырять с высоты, не заплывать за буйки, не купаться в плохую погоду, а также не употреблять алкоголь перед купанием — он снижает внимание и координацию. Особое внимание нужно уделять детям — ни в коем случае не оставлять их одних у воды.

Если произошел несчастный случай, нужно сразу же звонить по номеру 112.