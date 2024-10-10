Подмосковные спасатели напомнили правила безопасности в лесу осенью

В Подмосковье началась вторая волна грибного сезона благодаря обильным дождям и отсутствию заморозков. Любители грибов отправляются за маслятами, рыжиками, опятами и подосиновиками. Однако работники «Мособлпожспаса» напоминают о важности соблюдения мер предосторожности.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин отметил, что даже опытные грибники могут заблудиться в лесу. Именно поэтому перед походом нужно изучить местность, узнать прогноз погоды и оценить свои силы. При плохом самочувствии, сильном дожде или густом тумане лучше оставаться дома.

Перед выходом в лес рекомендуется сообщить маршрут родственникам, надеть яркую одежду и взять с собой необходимые вещи: телефон, дождевик, карту, компас, воду и еду. Спасатели советуют избегать густых зарослей и не уходить с тропинок, чтобы не потеряться и не потревожить лесных животных.

«Если же обратная дорога домой потеряна и самостоятельно выйти из чащи не получается, то не следует паниковать и убегать глубже в лесной массив. Спасатели призвали граждан в таких случаях остановиться, успокоиться, и прислушаться, чтобы найти возможные ориентиры», — заключил Сорокин.

Он также напомнил, что в любой экстренной ситуации человек может позвонить по номеру 112 и обратиться за помощью специалистов.

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