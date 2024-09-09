Подмосковные спасатели напомнили правила безопасности при работе электроприборов

Осень постепенно вступает в свои права: ночи становятся холоднее и скоро жители Подмосковья начнут активно использовать электроприборы для обогрева домов. Работники «Мособлпожспаса» напомнили правила, которые позволят сделать эксплуатацию оборудования безопасным.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако отметил, что владельцы домов должны регулярно проверять электропроводку, измерять сопротивление изоляции и поддерживать исправность розеток, рубильников и выключателей. По его словам, это поможет вовремя обнаружить и устранить неисправности, которые могут привести к пожару.

Помимо этого, нельзя перегружать сеть, одновременно используя несколько мощных электроприборов, а также запрещено использовать самодельные или неисправные устройства.

«Электрообогреватели нельзя оставлять включенными на ночь, а размещать их нужно на безопасном расстоянии от занавесок и мебели. Запрещено использовать нагревательные приборы в помещениях, где хранятся лакокрасочные материалы, растворители или другие легковоспламеняющиеся жидкости», — заключил Плевако.

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