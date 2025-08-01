Подмосковные спасатели напомнили правила безопасного отдыха у воды

Сотрудники «Мособлпожспаса» провели масштабные профилактические мероприятия в популярных местах отдыха у воды. Специалисты провели разъяснительные беседы с жителями и гостями Подмосковья, напомнив им ключевые правила безопасного плавания.

Эксперты порекомендовали избегать диких пляжей.

«На дне таких водоемов могут скрываться коряги, острые сучья, битое стекло и прочий опасный мусор, способный нанести серьезные травмы. Спасатели предупредили, что погружение в воду в состоянии алкогольного опьянения существенно увеличивает риск для жизни и здоровья, так как алкоголь снижает контроль над ситуацией и замедляет реакцию», — отметил заместитель начальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин.

Специалист также предупредил об опасности плавания при плохом самочувствии, перегреве на солнце или сильной усталости, так как подобные состояния способны привести к тепловому удару или судорогам в воде.

Для комфортного и безопасного отдыха желательно иметь при себе солнцезащитные средства, головные уборы, достаточный запас питьевой воды и очки.

«Кроме того, спасатели призвали взрослых обеспечить постоянный контроль за детьми у воды и не оставлять их без присмотра», — добавил Щетинин.

Специалисты также вручили отдыхающим информационные памятки.