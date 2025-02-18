Подмосковные спасатели напомнили правила безопасного отдыха с питомцами у воды

Зимой не только люди, но и животные могут провалиться под лед водоемов. Сотрудники «Мособлпожспаса» рассказали, как помочь питомцам, оказавшимся в холодной воде.

Заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин призвал отдыхающих у воды следить за своими животными. В гололед не стоит надевать на собак обувь, поскольку в этом случае их лапы теряют чувствительность, а когти не могут предотвратить скольжение.

«Также лучше не снимать с питомца поводок, чтобы он не выбежал случайно на ледяную гладь озера, реки или пруда. Специалисты отметили, что нельзя разрешать четвероногим выходить на лед в местах регулярных прогулок, так как это может сформировать привычку, от которой потом будет трудно избавиться», — подчеркнул спасатель.

По словам Сорокина, если животное провалилось, то действовать необходимо спокойно, но быстро. Двигаться к полынье следует ползком с широко расставленными руками и ногами. Если рядом есть ветки, можно воспользоваться ими, чтобы подцепить питомца. Из шарфа, ремня или свитера можно сделать петлю, накинуть ее на шею животного и вытянуть его. К берегу необходимо вернуться тоже ползком. Питомца после случившегося следует показать ветеринару.

Если самостоятельно помочь животному не получается, необходимо быстро обратиться к спасателям.