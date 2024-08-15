Подмосковные спасатели напомнили правила безопасного катания на электросамокатах

Электросамокаты становятся все более популярными среди жителей и гостей Подмосковья. Многие используют их для прогулок или чтобы быстрее добраться до работы. Работники «Мособлпожспаса» напомнили простые правила, которые позволят сделать поездки безопасными.

Заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин пояснил, что электросамокаты считаются средством индивидуальной мобильности и имеют статус транспортного средства, поэтому их пользователи обязаны следовать правилам дорожного движения. Спасатель отметил, что перед каждой поездкой необходимо надевать защитное снаряжение.

Жителям Московской области также напоминают о важности подготовки электросамоката перед поездкой. Важно убедиться в исправности тормозов, наличии световозвращателей, ярких фар и звукового сигнала. Спасатели напомнили, что скорость на электросамокате не должна превышать 25 километров в час, нельзя перевозить пассажиров и грузы, увеличивать скорость в толпе, и следует помнить, что пешеходы имеют приоритет перед СИМ.

Движение по обочине и правой части проезжей части возможно только при разрешенном движении велосипедистов и скорости автомобилей не более 60 километров в час.

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