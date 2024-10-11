Подмосковные спасатели напомнили правила безопасного использования газа в быту

С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода основным источником возгораний в многоквартирных домах становится газовое оборудование. Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать пожаров и несчастных случаев.

Заместитель начальника территориального управления Андрей Образцов отметил, что с приходом холодов многие используют открытые конфорки для обогрева помещений, что строго запрещено. Газовые установки необходимо применять исключительно по назначению, не разбирать самостоятельно и избегать хранения легковоспламеняющихся предметов рядом.

«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили, что перед включением газовых приборов необходимо проветривать помещение и на все время работы оставлять форточку открытой. Однако нельзя оставлять работающие газовые приборы без внимания или доверять детям присматривать за синим огоньком», — добавил Образцов.

Также спасатели напоминают: перед включением газовой плиты следует сначала зажечь спичку, затем открыть газ. Важно регулярно проверять исправность оборудования и дымоходов, обеспечивать доступ к проверкам специалистам. В случае неисправностей или опасных ситуаций нужно обращаться в службу спасения по номеру 112.

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