Подмосковные спасатели напомнили отличия пляжа от зоны отдыха

В Подмосковье установилась по-настоящему летняя погода, и многие отправились к водоемам. Работники «Мособлпожспаса» сообщили, что вода пока еще недостаточно теплая для безопасного купания. Поэтому, отправляясь к воде, важно заранее решить — вы просто отдыхаете или собираетесь плавать.

Заместитель начальника противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин рассказал, что с началом купального сезона спасатели начали проводить профилактические рейды. Они напоминают людям, что означают знаки «Купаться запрещено», объясняют разницу между пляжем и зоной отдыха и рассказывают, как правильно вести себя у воды летом.

«При выборе места для проведения досуга, спасатели рекомендуют обращать внимание на то, является ли данное побережье пляжем или просто зоной отдыха. От этого зависит можно ли будет здесь купаться или нужно будет ограничиться отдыхом на берегу. Пляж — это пригодная, удобная и безопасная для отдыха и купания территория, где дежурят спасатели, дно водоема здесь обследовано водолазами, а вода проверена на отсутствие болезнетворной микрофлоры», — рассказал Сорокин.

Иногда место у воды выглядит как пляж — там есть лежаки и кабинки для переодевания. Но это не значит, что купаться там можно. Если висит табличка с запретом на купание — значит, купаться нельзя. Такие знаки ставят на видном месте, и их нельзя игнорировать — это опасно.