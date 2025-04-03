Подмосковные спасатели напомнили основные правила использования огнетушителя

Сотрудники «Мособлпожспаса» ведут постоянную работу по предупреждению возгораний, обучая население правилам безопасности. Профилактика помогает снизить риски, но полностью исключить возможность пожаров невозможно, и тогда на помощь приходит обычный огнетушитель.

Это наиболее доступное и эффективное устройство для борьбы с огнем в первые минуты.

«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили, что огнетушитель лучше всего держать у себя под рукой. Он может пригодиться и в доме, и в машине, и в офисе, а также позволяет справиться с некоторыми возгораниями за секунды», — рассказал заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин.

При выборе и использовании огнетушителей важно учитывать их тип и особенности. Некоторые модели не подходят для электрооборудования из-за проводимости пены, а при работе с углекислотными устройствами необходимо беречь кожу от попадания вещества.

Они должны находится в быстром доступе, быть защищенными от повреждений. Кроме того, их нельзя загромождать вещами или размещать возле источников тепла. Особое внимание следует уделить хранению устройств в местах, недоступных для детей.

При возникновении пожара важно держать огнетушитель вертикально, снять пломбу, выдернуть чеку, направить шланг на пламя и нажать рычаг.

«Нужно помнить о том, что один огнетушитель работает 10–20 секунд, активация происходит через три-пять секунд после нажатия, а при сквозняке следует повернуться спиной к ветру. Также необходимо избегать самостоятельной разборки или перезарядки огнетушителя, ронять его, направлять на людей, использовать поврежденные устройства, бросать в огонь или применять не по назначению», — предупредил Сорокин.

Спасатели советуют заранее ознакомиться с инструкцией, чтобы в критический момент не тратить время на ее изучение. Если же огонь быстро распространяется, следует незамедлительно покинуть помещение и вызвать экстренные службы по номеру 112.