Подмосковные спасатели напомнили об опасности выхода на тонкий лед водоемов

Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы провели профилактическую работу с людьми, которые находятся рядом с реками, озерами и водохранилищами. Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк объяснил, что цель подобных мероприятий — предотвратить несчастные случаи, когда человек может провалиться под лед.

«В выходные дни наступает календарная весна. Но настоящую весеннюю погоду природа подарила нам в этом году значительно раньше, поэтому лед на небольших водоемах уже полностью растаял, а на крупных реках и водохранилищах еще стоит, но по структуре стал напоминать сахар, быстро тающий под ногами», — пояснил Прокопюк.

Он добавил, что сложную ситуацию на водоемах создают ночные заморозки, из-за которых вода покрывается тонким слоем льда, представляющим опасность для людей. Днем лед тает и образуются проталины.

Спасатели напоминают, что тонкий лед может легко проломиться под человеком и тот может оказаться в холодной воде с минимальными шансами на спасение. Прокопюк посоветовал всем помнить об этом и избегать выхода на непрочную поверхность водоемов.