Подмосковные спасатели напомнили об опасности выхода на подтаявший лед

В Подмосковье пришла весна, потеплело, и лед на водоемах начал таять. Несмотря на это, некоторые любители рыбалки по-прежнему выходят на хрупкую поверхность рек и озер. Работники «Мособлпожспаса» продолжают патрулировать водоемы и предупреждать людей о возможных рисках.

«Спасатели разъяснили, что под влиянием тепла ледяная поверхность активно тает и превращается в рыхлую и хрупкую массу, которая сейчас не сможет выдержать вес взрослого, ребенка или животного. Также важно знать о том, что что весенний ледяной покров гораздо опаснее, так как он не издает характерного хруста, когда он ломается. Из-за этого оказаться в холодной воде может даже опытный рыболов», — отметил первый заместитель начальника госучреждения Анатолий Плевако.

По его словам, специалисты регулярно проводят беседы с жителями, чтобы предотвратить несчастные случаи. Они напоминают, что в ледяной воде человек может продержаться всего 5–10 минут, в зависимости от физического состояния и одежды. Переохлаждение быстро нарушает работу мозга, сердца и мышц, а холодовый шок может вызвать неконтролируемую гипервентиляцию и привести к трагедии.

Чтобы не рисковать жизнью ради улова, спасатели советуют завершить сезон зимней рыбалки и соблюдать меры безопасности.