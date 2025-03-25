Подмосковные спасатели напомнили об опасности выхода на подтаявший лед водоемов

В Подмосковье установилась теплая погода. Сотрудники «Мособлпожспаса» напомнили правила безопасности во время отдыха у воды и предостерегли жителей от выхода на подтаявший лед.

Весной ледяной покров на реках и прудах становится хрупким, непредсказуемым и может легко сломаться под весом человека.

«Работники противопожарно-спасательной службы во время профилактических рейдов объяснили рыбакам и любителям активного отдыха, что провалиться под лед очень легко, особенно в местах с теплыми стоками, вдоль береговой линии и там, где ледяной панцирь покрыт талой водой», — пояснил заместитель начальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин.

Тонкая ледяная гладь не предупреждает о проломе треском, поэтому человек проваливается в полынью очень быстро и может погибнуть в холодной воде всего за 10-15 минут.

Спасатели призвали жителей и гостей Московской области не выходить на лед и объяснить детям правила безопасности у водоемов. Рыбакам посоветовали дождаться полного таяния покрова рек и озер.

В случае возникновения экстренной ситуации следует немедленно сообщить по номеру 112.