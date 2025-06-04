Подмосковные спасатели напомнили об опасности плавания в холодной воде

С началом летнего сезона спасатели усилили патрулирование водоемов в Подмосковье. В ходе рейдов специалисты разъясняют отдыхающим правила поведения и предупреждают об опасности купания в прохладной воде.

Берега уже заполнили желающие окунуться и загореть. Жителям и гостям Московской области, однако, рекомендуют пока воздержаться от захода в воду — даже на официальных пляжах.

Несмотря на то, что воздух уже теплый, даже верхние слои водоемов остаются слишком холодными для плавания.

«Температурные перепады приводят к спазмам, судорогам и, как следствие — к утоплению. Кроме этого, важно помнить, что перепады температур, когда, разогревшись на солнце, человек заходит в прохладную воду, могут негативно отразиться на организме, особенно если у человека имеются сердечно-сосудистые заболевания», — пояснил заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин.