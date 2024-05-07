Подмосковные спасатели напомнили об опасности пала травы | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 14:38 Подмосковные спасатели напомнили об опасности пала травы ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Подмосковные спасатели напомнили жителям об опасности и последствиях пала травы. Такая процедура может серьезно навредить лесу, насекомым и животным.

Как рассказали в Мособлпожспасе, многие жители ошибочно считают, что пал травы несет пользу для природы. Однако поджоги могут угрожать лесам, домам, животным, насекомым и людям.

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По словам замглавы территориального управления № 4 Евгения Патуева, избежать неприятных последствия помогут простые правила: не разводить костры в неположенных местах, не бросать окурки на землю, а также не оставлять спички и зажигалки в доступе детей. Об этом сотрудники службы напомнили жителям.

«Огнеборцы уточнили, что взрослым стоит напомнить детям о запрете пала травы и его опасностях, чтобы шалость с огнем не закончилась трагедией. Работники подразделений дополнили, что если в воздухе есть запах гари, рядом заметен дым или языки пламени, то нужно поскорее обратиться за помощью в службу экстренных вызовов „112“», — заключил Евгений Патуев.

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