Подмосковные спасатели напомнили об опасности пала травы

Работники 255-й и 343-й частей территориального управления № 8 «Мособлпожспаса» ликвидировали пал сухой травы в Раменском 16 марта. О возгорании сообщили местные жители.

На место оперативно прибыли специалисты, которые увидели, что трава горит на площади более 150 квадратных метров возле высковольтной линии электропередачи.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар был своевременно потушен, а дальнейшее распространение огня не было допущено», — рассказал начальник пожарно-спасательной части № 255 Николай Трошин.

Он напомнил, что снежный покров в Подмосковье уже сошел, поэтому неосторожное обращение с огнем и непотушенные окурки сигарет могут привести к возгоранию. Жителей попросили не сжигать мусор или сухие растения возле построек, деревьев или кустов.

«Также нельзя разрешать детям баловаться с огнем, лучше напомните им о пагубных последствиях пожаров и попросите предупреждать сверстников об опасностях, если те играют с пламенем», — подчеркнул Трошин.

В случае возгорания травы, которое нельзя потушить своими силами, следует незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.