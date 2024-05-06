Подмосковные спасатели напомнили об опасности клещей | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 14:16 Подмосковные спасатели напомнили об опасности клещей Unsplash

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Любителям активного отдыха напомнили об опасности клещей. Работники «Мособлпожспаса» дали жителям и гостям Подмосковья полезные рекомендации.

Клещи — переносчики ряда инфекционных заболеваний: энцефалита, боррелиоза и других. Насекомое обезболивает место укуса, поэтому зачастую люди не сразу его замечают.

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Спасатели рекомендуют выбирать на прогулку одежду, которая закрывает открытые части тела. Следует отдавать предпочтение светлым или однотонным элементам гардероба. Для большей надежности необходимо обработать одежду специальным спреем, а также осматривать друг друга раз в 15 минут.

«На питомца лучше побрызгать специальным аэрозолем и надеть на него противоклещевой ошейник, однако, носить его нужно только на прогулке, а хранить в герметичном пакете», — сообщил начальник территориального управления № 4 Алексей Бабенко.

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