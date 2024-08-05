Подмосковные спасатели напомнили об опасности диких пляжей

Работники «Мособлпожспаса» провели профилактические рейды на водоемах и напомнили отдыхающим об опасности диких пляжей. Патрулирования прошли на 50 местах несанкционированных купаний в 23 городских округах.

«Работники территориальных управлений ГКУ МО „Мособлпожспас“ рекомендовали жителям городских округов Богородский, Ленинский, Мытищи, Одинцовский, Солнечногорск, Щелково и других населенных пунктов купаться только в специально оборудованных местах, чтобы избежать несчастных случаев и трагедий», — отметил заместитель начальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин.

Инспекторы объяснили отдыхающим, что на диких пляжах не дежурят спасатели, на дне лежат посторонние предметы и мусор, а в воде живут паразиты и болезнетворные бактерии. Все это может навредить человеку. Важно помнить, что водоем не пригоден для плавания, если вода цветет, имеет неприятный запах и в ней купаются животные.

Помимо этого, спасатели напомнили, что купание при температуре воды ниже 18 градусов может стать причиной возникновения проблем в сердечно-сосудистой системе.

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