Подмосковные спасатели напомнили об опасности диких пляжей

Работники «Мособлпожспаса» продолжают проводить профилактические рейды на водоемах в Подмосковье. Их главная задача — не допустить несчастных случаев во время летнего отдыха у воды.

Такие проверки особенно важны летом, когда люди часто купаются. Даже опытные пловцы могут попасть в опасную ситуацию, если не соблюдают правила безопасности. Заместитель начальника госучреждения Сергей Щетинин напомнил, что купаться нужно только в специально оборудованных и разрешенных местах. В диких водоемах купание может быть очень опасным — там бывают сильные течения, резкие перепады глубины, холодные подводные ключи, водовороты и водоросли.

«Специалисты в ходе рейдов разъяснили гражданам, что дикие пляжи таят в себе множество скрытых угроз. В таких местах нет дежурных спасателей, предупреждающих знаков, ограждений опасных зон или медпунктов. Человек может легко получить серьезные травмы: порезы об острые предметы или арматуру под водой, а ещё ушибы и переломы при падении со скользких камней или ветхих сооружений», — отметил Щетинин.

При этом, даже на специально оборудованных пляжах нужно быть осторожными. Спасатели напоминают: нельзя заплывать за буйки, подходить близко к лодкам и катерам, купаться в шторм или в состоянии алкогольного опьянения. В экстренной ситуации на спасение есть всего несколько минут, поэтому при первых признаках беды нужно сразу звонить по номеру 112.