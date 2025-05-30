Подмосковные спасатели напомнили об опасности диких пляжей

Сейчас зоны отдыха у воды активно готовят к наплыву желающих освежиться в жару. Многие, однако, по-прежнему предпочитают купаться в непроверенных местах.

«Дикие пляжи — это зона особого риска и не только из-за несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям. Опасность купания здесь обусловлена, в том числе, отсутствием спасательных постов, а, соответственно, невозможностью своевременно оказать квалифицированную помощь в случае возникновения несчастного случая», — отметил первый заместитель начальника «Мособлпожспаса» Анатолий Плевако.

Специалисты напомнил, что жители и гости Подмосковья могут выбрать один из множества оборудованных пляжей, где работают не только спасатели, но и медики. Кроме того, там дно очищено от стекла, камней и других острых предметов.

«В местах, отведенных для купания, точно нет водоворотов, воронок и течения, превышающего 0,5 метра в секунду, а границы плавания обозначены буйками. Здесь можно отдыхать совершенно спокойно, конечно, не забывая о правилах поведения на воде и не оставляя детей без присмотра взрослых», — пояснил Плевако.