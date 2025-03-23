Подмосковные спасатели напомнили о рисках выхода на весенний лед

Ранней весной лед на водоемах становится особенно опасным из-за резких перепадов температуры. Он быстро теряет прочность, становится рыхлым и может не выдержать вес человека. Именно поэтому спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжают проводить профилактические рейды в Московской области.

Заместитель начальника службы Игорь Сорокин отметил, что под солнцем лед становится хрупким и пористым, а риск провалиться под воду резко возрастает. Спасатели предупреждают, что даже если поверхность кажется крепкой, под ней могут скрываться тонкие участки, лунки и трещины. Особенно опасны места у берегов, вблизи течений — там поверхность наименее прочная.

«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили, что весной, когда температура воздуха колеблется от плюсовой до минусовой, ледяная корка на водных объектах становится крайне опасной. Днем солнце прогревает поверхность, но ночью температура резко падает, и ледяной панцирь покрывается трещинами и полыньями», — подчеркнул Сорокин.

Спасатели настоятельно рекомендуют не выходить на весенний лед. Даже опытные рыбаки не всегда могут предсказать, где он проломится, а бережное отношение к своей безопасности поможет избежать трагедии.