Подмосковные спасатели напомнили о рисках купания в запрещенных местах

С наступлением лета все больше жителей Подмосковья отдыхают возле водоемов, чтобы спастись от жары. Спасатели, однако, предупреждают, что не все места безопасны для купания.

Специалисты призывают тщательно подходить к выбору зоны отдыха и обращать внимание на тревожные признаки.

«Ключевыми индикаторами непригодности воды для плавания являются: активное цветение (особенно сине-зеленых водорослей), неприятный гнилостный запах, присутствие купающихся животных или большого количества водоплавающих птиц, близость свалок, видимые стоки и застой воды», — пояснил заместитель начальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин.

В стоячей воде особенно активно происходит процесс гниения. Кроме того, в этих условиях быстро развиваются патогены, способные привести к дерматологическим и инфекционным заболеваниям.

«Работники подразделений пояснили, что среди них: ротавирусная инфекция („кишечный грипп“), вирусный гепатит А, лямблиоз, амебиаз, шигеллез (бактериальная дизентерия), эшерихиоз (коли-инфекция), а также лептоспироз», — уточнил Щетинин.

Даже простой контакт с зараженной водой — прогулка по мелководью или попадание нескольких капель в рот — может вызвать кожные заболевания, отравление или инфекцию. При появлении сыпи, температуры или расстройства желудка следует срочно обратиться к врачу.

Спасатели настоятельно рекомендуют избегать стихийных пляжей и в случае опасности немедленно звонить в экстренные службы.